Balade contée sur la Loire Embarquements avec les Terre-Neuvas à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Balade contée sur la Loire Embarquements avec les Terre-Neuvas à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vivez l’appel du large à bord d’un bateau traditionnel de Loire une lecture contée inédite du Carnet Viking par Alain Girault-Conti, pour un voyage entre Loire et Atlantique.

Sillage littéraire Anita Conti s’invite à bord

Quand la Loire rencontre l’Atlantique revivez les 70 jours de mer du Viking à travers la voix de celui qui fait vivre l’héritage de la première femme océanographe.

Fils adoptif de l’écrivaine-voyageuse et photographe Anita Conti, Alain Girault-Conti s’attache aujourd’hui à transmettre son œuvre au plus grand nombre. C’est dans cet esprit de partage qu’il a mis en forme et publié Le Carnet Viking le récit, longtemps resté inédit, d’une expédition de 70 jours vécue par Anita Conti à bord d’un morutier en 1939.

Laissez-vous transporter par cette lecture contée, où les embruns du Grand Nord viennent se mêler, le temps d’une escale, aux reflets du fleuve royal. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 85 35 18 bateaudeloire@gmail.com

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English :

Experience the call of the open sea aboard a traditional Loire boat: Alain Girault-Conti’s original storytelling reading of Carnet Viking takes you on a voyage between the Loire and the Atlantic.

L’événement Balade contée sur la Loire Embarquements avec les Terre-Neuvas à bord d’un bateau traditionnel avec Fer de Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges