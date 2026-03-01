Balade contée sur le Mandelberg, la Colline des amandiers Mittelwihr

Balade contée sur le Mandelberg, la Colline des amandiers

Découvrez autrement la colline des amandiers à travers cette visite contée. A la fin de la balade, profitez d’une dégustation de 5 vins au sommet du Mandelberg.

Les vignerons de Mittelwihr souhaitent faire découvrir leur terroir ainsi que le fruit de leur travail sur leur terre le Mandelberg.

En association avec Charlotte, nous proposons donc une balade animée sur les sentiers du Mandelberg avec une dégustation de 5 vins et bretzel en fin de parcours sur le sommet de la colline.

Ce qui est compris balade contée (contes, légendes et anecdotes), spot photos, dégustation de 5 vins, eau et bretzel.

Départ à 10h sur le parking de la salle des fêtes. .

Discover the almond hill in a different way with this guided tour. At the end of the tour, enjoy a tasting of 5 wines at the summit of Mandelberg.

