Balade contée Sury-en-Vaux
samedi 22 août 2026 · Sury-en-Vaux
Informations pratiques
Sury-en-Vaux
Balade contée
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez marcher dans le vignoble le temps d’une balade contée.
La balade est suivie d’une dégustation de vins de Sancerre et de crottin de Chavignol.
Venez marcher dans le vignoble le temps d’une balade contée.
La balade est suivie d’une dégustation de vins de Sancerre et de crottin de Chavignol.
Attention, places limitées 15 .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 43 71 36
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English :
Come take a walk through the vineyards on a guided tour.
The tour is followed by a tasting of Sancerre wines and Crottin de Chavignol cheese.
L’événement Balade contée Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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