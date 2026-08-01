Informations pratiques

Sury-en-Vaux

Balade contée

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez marcher dans le vignoble le temps d’une balade contée.

La balade est suivie d’une dégustation de vins de Sancerre et de crottin de Chavignol.

Venez marcher dans le vignoble le temps d’une balade contée.

La balade est suivie d’une dégustation de vins de Sancerre et de crottin de Chavignol.

Attention, places limitées 15 .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 43 71 36

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English :

Come take a walk through the vineyards on a guided tour.

The tour is followed by a tasting of Sancerre wines and Crottin de Chavignol cheese.

L’événement Balade contée Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois