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Balade contée Sury-en-Vaux

samedi 22 août 2026 · Sury-en-Vaux

Balade contée Sury-en-Vaux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
18300 Sury-en-Vaux
Département
Cher
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Sury-en-Vaux

Balade contée

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez marcher dans le vignoble le temps d’une balade contée.
La balade est suivie d’une dégustation de vins de Sancerre et de crottin de Chavignol.
Venez marcher dans le vignoble le temps d’une balade contée.
La balade est suivie d’une dégustation de vins de Sancerre et de crottin de Chavignol.
Attention, places limitées 15  .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 43 71 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come take a walk through the vineyards on a guided tour.
The tour is followed by a tasting of Sancerre wines and Crottin de Chavignol cheese.

L’événement Balade contée Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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