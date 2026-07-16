Fête au village Folklore Sury-en-Vaux
samedi 15 août 2026 · Sury-en-Vaux
Informations pratiques
Sury-en-Vaux
Fête au village Folklore
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15 03:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Journée FOLKLORE à Maimbray
Musiques, danses folkloriques, animations traditionnelles, buvette et restauration jusqu’au bout de la nuit !
La nocturne aura cette année pour titre Sancerre Partie 1 Les origines !
Ouverture officielle en l’église de Sury en Vaux.
Mini concerts: Le cercle celtique d’Elliant AR VRO MELENIG et Le Poutou de Toulouse
Pot de l’amitié sur le parvis de l’église.
Sur le terrain à Maimbray à partir de 16h: groupes de musique, danseurs et musiciens de la Sabotée se succèderont sur le podium jusqu’à la tombée de la nuit.
En nocturne, la Sabotée proposera une mise en scène contée autour de l’histoire, de la musique et de la danse.
La nocturne aura cette année pour titre Sancerre Partie 1 Les origines ! .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 35 01 14 saboteesancerroise@gmail.com
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English :
FOLKLORE Day in Maimbray
Music, folk dances, traditional entertainment, refreshments, and food served late into the night!
This year’s evening event is titled: Sancerre Part 1: The Origins!
L’événement Fête au village Folklore Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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