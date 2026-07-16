Informations pratiques

Sury-en-Vaux

Fête au village Folklore

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 03:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Journée FOLKLORE à Maimbray

Musiques, danses folkloriques, animations traditionnelles, buvette et restauration jusqu’au bout de la nuit !

La nocturne aura cette année pour titre Sancerre Partie 1 Les origines !

Ouverture officielle en l’église de Sury en Vaux.

Mini concerts: Le cercle celtique d’Elliant AR VRO MELENIG et Le Poutou de Toulouse

Pot de l’amitié sur le parvis de l’église.

Sur le terrain à Maimbray à partir de 16h: groupes de musique, danseurs et musiciens de la Sabotée se succèderont sur le podium jusqu’à la tombée de la nuit.

En nocturne, la Sabotée proposera une mise en scène contée autour de l’histoire, de la musique et de la danse.

La nocturne aura cette année pour titre Sancerre Partie 1 Les origines ! .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 35 01 14 saboteesancerroise@gmail.com

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English :

FOLKLORE Day in Maimbray

Music, folk dances, traditional entertainment, refreshments, and food served late into the night!

This year’s evening event is titled: Sancerre Part 1: The Origins!

L’événement Fête au village Folklore Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois