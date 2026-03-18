Fête au village

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Venez nombreux profiter de la soirée guinguette avec bal animé par Les Affoubertis et dîner (boulettes, fromage, dessert).

Venez nombreux profiter de la soirée guinguette avec bal animé par Les Affoubertis et dîner (boulettes, fromage, dessert).

C’est la première partie de la célébration des 70 ans de la Sabotée Sancerroise. .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 35 01 14 saboteesancerroise@gmail.com

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English :

Come and enjoy the guinguette evening, with dancing by Les Affoubertis and dinner (meatballs, cheese, dessert).

L’événement Fête au village Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois