[Festival de Boucard] Le Quatuor Tchalik Sury-en-Vaux
[Festival de Boucard] Le Quatuor Tchalik Sury-en-Vaux samedi 1 août 2026.
Sury-en-Vaux
[Festival de Boucard] Le Quatuor Tchalik
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:50:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le Quatuor Tchalik, l’un des grands quatuors à cordes actuels, revient au Festival de Boucard pour la 5ème fois avec un programme Mozart, Fauré et Beethoven.
Le merveilleux et exceptionnel quatuor Tchalik, formé de 2 sœurs et 2 frères d’une même famille, est reconnu comme un des plus grands quatuors à cordes actuel.
S’il joue dans les plus grandes salles du monde, il revient au Festival de Boucard pour la 5ème fois grâce aux liens d’amitié créé avec les 4 musiciens.
Le Quatuor interprètera
Mozart Quatuor K.465 en ut majeur Dissonances
Fauré Quatuor op.121 en mi mineur
Beethoven Quatuor n°12 en mi bémol majeur op.127 29 .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@festival-boucard.fr
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English :
The Tchalik Quartet, one of today?s great string quartets, returns to the Boucard Festival for the 5th time with a program featuring Mozart, Fauré and Beethoven.
L’événement [Festival de Boucard] Le Quatuor Tchalik Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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