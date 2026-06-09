Sury-en-Vaux

[Festival de Boucard] Le Quatuor Tchalik

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:50:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Quatuor Tchalik, l’un des grands quatuors à cordes actuels, revient au Festival de Boucard pour la 5ème fois avec un programme Mozart, Fauré et Beethoven.

Le merveilleux et exceptionnel quatuor Tchalik, formé de 2 sœurs et 2 frères d’une même famille, est reconnu comme un des plus grands quatuors à cordes actuel.

S’il joue dans les plus grandes salles du monde, il revient au Festival de Boucard pour la 5ème fois grâce aux liens d’amitié créé avec les 4 musiciens.

Le Quatuor interprètera

Mozart Quatuor K.465 en ut majeur Dissonances

Fauré Quatuor op.121 en mi mineur

Beethoven Quatuor n°12 en mi bémol majeur op.127 29 .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@festival-boucard.fr

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English :

The Tchalik Quartet, one of today?s great string quartets, returns to the Boucard Festival for the 5th time with a program featuring Mozart, Fauré and Beethoven.

L’événement [Festival de Boucard] Le Quatuor Tchalik Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois