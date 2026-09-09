Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Balade contée & Théâtre d’impro

Parc Canguilhem Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

La municipalité vous propose aujourd’hui

– Une balade contée, par Bruno Dallongeville, de l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme .

– Spectacle de théâtre d’improvisation 3.2.1 Impro, par l’association La ligue d’improvisation de la Dordogne .

Pensez à apporter de quoi partager un goûter pour un moment convivial ! .

Parc Canguilhem Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 40 61 76

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English : Balade contée & Théâtre d’impro

L’événement Balade contée & Théâtre d’impro Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides