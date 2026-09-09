Balade contée & Théâtre d’impro Faux-en-Périgord
dimanche 18 octobre 2026 · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Balade contée & Théâtre d’impro
Parc Canguilhem Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
La municipalité vous propose aujourd’hui
– Une balade contée, par Bruno Dallongeville, de l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme .
– Spectacle de théâtre d’improvisation 3.2.1 Impro, par l’association La ligue d’improvisation de la Dordogne .
Pensez à apporter de quoi partager un goûter pour un moment convivial ! .
Parc Canguilhem Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 40 61 76
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English : Balade contée & Théâtre d’impro
L’événement Balade contée & Théâtre d’impro Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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