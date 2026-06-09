Carry-le-Rouet

Balade créative autour du croquis aquarelle octobre

Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 14h30. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Petite boucle Calanque des Eaux Salées en passant par Notre Dame du Rouet.

Marche guidée avec anecdotes sur l’histoire et le patrimoine local 1h45 mn

Initiation ou approfondissement de l’aquarelle sur le vif 2h15 mn

Tout le matériel pour dessiner et peindre est fourni

Les participant repartent avec leurs oeuvres d’art.

Distance environ 4 km

Niveau facile .

Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

Calanque des Eaux Salées loop via Notre Dame du Rouet.

L’événement Balade créative autour du croquis aquarelle octobre Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet