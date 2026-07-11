Balade créative autour du croquis aquarelle septembre Carry-le-Rouet
dimanche 13 septembre 2026 · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Balade créative autour du croquis aquarelle septembre
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 14h30. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Petite boucle Calanque des Eaux Salées en passant par Notre Dame du Rouet.
Marche guidée avec anecdotes sur l’histoire et le patrimoine local 1h45 mn
Initiation ou approfondissement de l’aquarelle sur le vif 2h15 mn
Tout le matériel pour dessiner et peindre est fourni
Les participant repartent avec leurs oeuvres d’art.
Distance environ 4 km
Niveau facile .
Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
Calanque des Eaux Salées loop via Notre Dame du Rouet.
L’événement Balade créative autour du croquis aquarelle septembre Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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