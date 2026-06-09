Carnet de voyages et aquarelle en plein air août Carry-le-Rouet
Carnet de voyages et aquarelle en plein air août Carry-le-Rouet mardi 18 août 2026.
Carry-le-Rouet
Carnet de voyages et aquarelle en plein air août
Mardi 18 août 2026 à partir de 17h. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Découverte du carnet de voyage et initiation ou perfectionnement à l’aquarelle en plein air.
Balade inspirante autour de Notre Dame du Rouet pour choisir son sujet et anecdotes sur le lieu pour remplir son carnet.
Les participants repartiront avec un souvenir impérissable de leur expérience vacances, bien plus vivant qu’une simple photo.
Tout le matériel pour dessiner et peindre est fourni. .
Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
Discover travel journaling and learn or perfect watercolor outdoors.
L’événement Carnet de voyages et aquarelle en plein air août Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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