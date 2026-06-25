Concert Groupe Dust Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet
samedi 29 août 2026 · Place Jean Jaurès · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Concert Groupe Dust
Samedi 29 août 2026 à partir de 21h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Dust pour mettre l’ambiance ! Rendez-vous le 29 août 2026, pour le dernier rendez-vous des Concerts du Port, avec le groupe Dust !
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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36
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English :
Dust is here to get the party started! See you on August 29, 2026, for the final installment of the Concerts du Port, featuring the band Dust!
L’événement Concert Groupe Dust Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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