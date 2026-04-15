Balade créative Chêne des Hindrés Paimpont

Paimpont

Balade créative Chêne des Hindrés

Chêne des Hindrés Parking Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:15:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Partez à la découverte du Chêne des Hindrés à travers une balade créative au cœur de Brocéliande !

Au fil du parcours, prenez le temps d’observer la beauté de ces espaces enchanteurs qui vous entourent, et de rencontrer un chêne remarquable d’environ 500 ans. Laissez-vous emporter par les couleurs, les formes et les ambiances de ce lieu emblématique !

Des temps de pause vous permettent de vous installer et de vous inspirer de ce que vous voyez et ressentez. Cette balade est une invitation à ralentir, à vous accorder un moment pour vous et à éveiller votre créativité. Munis de matériel artistique fourni sur place, vous pourrez exprimer librement ce que vous observez, ressentez et imaginez !

Points d’intérêt

– Le Chêne des Hindrés, arbre remarquable âgé d’environ 500 ans

– Reconstitution d’une fouée de charbonniers

Informations pratiques

– Boucle d’environ 4 km sur des sentiers forestiers, avec peu de dénivelés

– Tout le matériel artistique est fourni sur place

– Prévoir une tenue confortable adaptée à la météo du jour ainsi que des chaussures adaptées à la marche en forêt

– Balade accessible dès 5 ans, idéale pour les familles et les amoureux de la nature, de tout âge

– Cette balade se déroule avec l’autorisation de l’Office national des forêts (ONF), gestionnaire de la forêt domaniale de Paimpont. Une partie des recettes leur est transmise pour contribuer à la préservation et à l’entretien de ce patrimoine naturel.

-> Rendez-vous 15 minutes avant le départ au parking du chêne des Hindrés (D71)

-> Réservation obligatoire

-> Groupe d’environ 15 participants

-> Gratuit -5 ans .

Chêne des Hindrés Parking Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 98 27 60

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English :

L’événement Balade créative Chêne des Hindrés Paimpont a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brocéliande