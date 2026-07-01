Balade croquée – Cité-jardins de Suresnes, Cité-jardins de Suresnes, Suresnes
samedi 19 septembre 2026 · Cité-jardins de Suresnes · Suresnes
Informations pratiques
Balade croquée – Cité-jardins de Suresnes Samedi 19 septembre, 14h00 Cité-jardins de Suresnes Hauts-de-Seine
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition Les Cités-jardins, une utopie habitée, Guillaume Reynard et une médiatrice culturelle du musée vous accompagnent pour découvrir la cité-jardins autrement !
Le Musée peut fournir 5 cannes-sièges si nécessaire.
Cité-jardins de Suresnes 10 avenue Edouard-Vaillant 92150, Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France https://mus.suresnes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 18 37 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mus@ville-suresnes.fr »}] Bus 144 et 244 arrêt « Place Jean Jaurès »
Circuit dessiné
© DR
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