Balade urbaine : Cité-jardins de Suresnes, Cité-jardins de Suresnes, Suresnes

Informations pratiques

Balade urbaine : Cité-jardins de Suresnes Samedi 19 septembre, 15h00 Cité-jardins de Suresnes Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Les Cités-jardins, une utopie habitée, le musée propose de vous présenter ce quartier emblématique de Suresnes. À travers une promenade urbaine au cœur de la cité-jardins, venez explorer cet ensemble remarquable de logement social.

Cité-jardins de Suresnes 10 avenue Edouard-Vaillant 92150, Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France https://mus.suresnes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 18 37 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mus@ville-suresnes.fr »}] Bus 144 et 244 arrêt « Place Jean Jaurès »

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© MUS de Suresnes