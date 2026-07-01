Portes ouvertes : appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes, Place Stalingrad, Suresnes

Informations pratiques

Portes ouvertes : appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes 19 et 20 septembre Place Stalingrad Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir en continu, l’appartement patrimonial de la cité-jardins rénové dans le style années 30.

Place Stalingrad Place Stalingrad Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

© MUS de Suresnes