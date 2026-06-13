Balade croquée Saint-Julien-Molhesabate
Balade croquée Saint-Julien-Molhesabate mercredi 19 août 2026.
Saint-Julien-Molhesabate
Balade croquée
Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
gratuit pour les moins de 12 ans matériel non fourni.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
De 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h Marchez, observez, croquez un atelier pour capturer la beauté des chemins de notre région.Atelier accessible à tous 18 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans matériel non fourni. Réservation 07 74 36 13 37
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Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
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English :
From 9:30 AM to 12:00 PM or from 1:30 PM to 4:00 PM Walk, observe, sketch: a workshop to capture the beauty of our region’s trails.Workshop open to all—€18 per person, free for children under 12—materials not provided. Reservations: 07 74 36 13 37
L’événement Balade croquée Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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