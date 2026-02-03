Contes d’été Saint-Julien-Molhesabate
dimanche 9 août 2026.
Contes d’été
Salle polyvalentye Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
16h contes d'été à la salle polyvalente proposés par les bénévoles de la bibliothèque.
Entrée libre et gratuite, tous publics
.
Salle polyvalentye Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
4pm Summer storytelling at the Salle Polyvalente by library volunteers.
Free admission, all audiences
L’événement Contes d’été Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme