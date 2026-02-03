Contes d’été

Salle polyvalentye Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

16h contes d’été à la salle polyvalente proposés par les bénévoles de la bibliothèque.



Entrée libre et gratuite, tous publics

.

Salle polyvalentye Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4pm Summer storytelling at the Salle Polyvalente by library volunteers.



Free admission, all audiences

L’événement Contes d’été Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme