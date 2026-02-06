Lever des 3 soleils

Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Assistez au Lever des 3 soleils au sommet du Mont felletin. Départ à 4 h 15 du matin devant la mairie de Saint-Julien-Molhesabate, ou à 5 heures à Bellevue ! Le soleil se lèvera à 5 h 54 . petit-déjeuner offert au retour avec au fil des pages .

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Attend the Lever des 3 soleils at the summit of Mont Felletin. Departure at 4.15 a.m. from Saint-Julien-Molhesabate town hall, or at 5 a.m. from Bellevue! The sun will rise at 5.54 a.m. Breakfast on the way back with au fil des pages .

