week-end découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Saint-Julien-Molhesabate

Tarif : 130 – 130 – 140 EUR
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Découverte des plantes comestibles, médicinales et toxiques de la région; Cuisine sauvage et conférences, Fabrication d’un baume ou d’une autre préparation médicinales…Stage sur un week end hébergement compris
Berche Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes flore@cueilleetcroque.fr
Discover the edible, medicinal and toxic plants of the region; Wild cooking and conferences, Make a balm or other medicinal preparation…Weekend course including accommodation
