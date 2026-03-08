week-end découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Berche Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : 130 – 130 – 140 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Découverte des plantes comestibles, médicinales et toxiques de la région; Cuisine sauvage et conférences, Fabrication d’un baume ou d’une autre préparation médicinales…Stage sur un week end hébergement compris

.

Berche Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes flore@cueilleetcroque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the edible, medicinal and toxic plants of the region; Wild cooking and conferences, Make a balm or other medicinal preparation…Weekend course including accommodation

L’événement week-end découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-03-06 par Haut Pays du Velay Tourisme