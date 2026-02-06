soupe aux choux Saint-Julien-Molhesabate
samedi 25 juillet 2026.
soupe aux choux
parc des Soeurs Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-29
L’association Les Amis du Felletin vous invite à sa soupe aux choux! Venez partager un moment convivial et festif !
parc des Soeurs Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Les Amis du Felletin invites you to its cabbage soup! Come and share a convivial and festive moment!
