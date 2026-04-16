Marcilly-sur-Maulne

Balade-cueillette & initiation à la cuisine sauvage

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Envie de redécouvrir la nature autrement ? Participez à une balade-cueillette conviviale au cœur de notre écolieu et laissez-vous surprendre par les richesses insoupçonnées de vos jardins et des espaces naturels environnants.

Envie de redécouvrir la nature autrement ? Participez à une balade-cueillette conviviale au cœur de notre écolieu et laissez-vous surprendre par les richesses insoupçonnées de vos jardins et des espaces naturels environnants.

Au fil de la promenade, apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles de saison en toute sécurité, découvrez leurs propriétés et leurs usages, puis passez en cuisine pour vous initier à des recettes simples, créatives et savoureuses.

De la récolte à l’assiette, vivez une expérience immersive et sensorielle, qui se clôturera par un moment de partage autour d’une dégustation des préparations réalisées ensemble.

Une activité ludique et gourmande, accessible à tous familles, curieux, débutants ou déjà amateurs des plantes rebelles dans l’assiette. .

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 37 75 01 63 lagrangeduviornay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to rediscover nature in a different way? Join us for a convivial gathering walk in the heart of our ecolieu, and let yourself be surprised by the unsuspected riches of your gardens and the surrounding natural spaces.

L’événement Balade-cueillette & initiation à la cuisine sauvage Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE