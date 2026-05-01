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Balade cueillette sauvage Rue du Fleury Bourbon-Lancy

Balade cueillette sauvage Rue du Fleury Bourbon-Lancy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du Fleury

Adresse : Le Petit Fleury

Ville : 71140 Bourbon-Lancy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bourbon-Lancy

Balade cueillette sauvage

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles et utiles au quotidien. Durant la balade, récoltez ce qui composera votre dégustation finale.   .

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23  mairie@bourbon-lancy.fr

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English : Balade cueillette sauvage

L’événement Balade cueillette sauvage Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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