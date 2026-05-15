Balade culturelle sur les pas de Raymonde Vincent Argy
Balade culturelle sur les pas de Raymonde Vincent Argy samedi 6 juin 2026.
Argy
Balade culturelle sur les pas de Raymonde Vincent
22 Route de Pellevoisin Argy Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez Argy et l’écrivaine Raymonde Vincent à l’occasion d’une randonnée et d’un apéritif dinatoire animés.
A 17h, départ groupé devant la médiathèque pour une balade animée de 6,7 km.
A partir de 20h, exposition à la médiathèque, documentaire sur Raymonde Vincent, suivis d’un apéritif dinatoire interactif animé par l’équipe de bénévoles. 12 .
22 Route de Pellevoisin Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 21 21 55 parcousdesdames@laposte.net
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English :
Discover Argy and writer Raymonde Vincent with a lively hike and aperitif dinner.
L’événement Balade culturelle sur les pas de Raymonde Vincent Argy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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