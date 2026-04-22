Argy

Dans les pas de Raymonde Vincent

Argy Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Parcours des Dames départ d’Argy à 15h pour 7km. Balade commentée.

Le parcours des dames Laissez-vous surprendre par ces Dames ! Elles sont nées ou ont vécu dans le Berry. Souvent méconnues, voire oubliées, elles ont contribué chacune à leur manière à l’histoire et à l’identité de notre territoire. 5 .

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 84 81 51 danielrabier@orange.fr

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English :

Parcours des Dames: departure from Argy at 3pm for 7km. Guided walk.

L’événement Dans les pas de Raymonde Vincent Argy a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY