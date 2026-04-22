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Dans les pas de Raymonde Vincent Argy

Dans les pas de Raymonde Vincent Argy samedi 6 juin 2026.

Ville : 36500 Argy

Département : Indre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Argy

Dans les pas de Raymonde Vincent

Argy Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Parcours des Dames départ d’Argy à 15h pour 7km. Balade commentée.
Le parcours des dames Laissez-vous surprendre par ces Dames ! Elles sont nées ou ont vécu dans le Berry. Souvent méconnues, voire oubliées, elles ont contribué chacune à leur manière à l’histoire et à l’identité de notre territoire. 5  .

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 84 81 51  danielrabier@orange.fr

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English :

Parcours des Dames: departure from Argy at 3pm for 7km. Guided walk.

L’événement Dans les pas de Raymonde Vincent Argy a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY

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