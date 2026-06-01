Balade dans Genève en Tram Historique, Autre lieu, Genève
Balade dans Genève en Tram Historique, Autre lieu, Genève dimanche 7 juin 2026.
Balade dans Genève en Tram Historique Dimanche 7 juin, 13h40 Autre lieu
Un tour : CHF 6. – Libre parcours sur le tram historique : CHF 10. – 6-16 ans et membre AGMT: 1/2 tarif – Billets dans le tram. Cartes de crédit acceptées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T13:40:00+02:00 – 2026-06-07T17:44:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:40:00+02:00 – 2026-06-07T17:44:00+02:00
TRAM HISTORIQUE
Dimanche 7 Juin de 13h40 à 17h44
Les circulations publiques en tram historique de l’AGMT reviennent sur le réseau genevois
Nous proposons 4 circulations publiques de notre convoi des années 20 pour petits et grands.
Montez à bord aux arrêts Lancy Bachet Gare, Carouge-Rondeau, Carouge-Marché, Plainpalais, Gare Cornavin, Bel Air, Place de Neuve.
Divers articles souvenirs en vente à bord des véhicules (photos, cartes postales, publications diverses, …)
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.agmt.ch »}] [{« link »: « https://agmt.ch/Tram-historique-2026-319.html?id_evenement=1908 »}]
Dimanche 7 Juin 2026 après-midi, l’AGMT vous propose quatre circulations publiques en tramway historique de Lancy Gare à la Gare Cornavin et retour.
AGMT
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