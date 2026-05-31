Balade dans les forêts de pins, Col de la Baraque, Branoux-les-Taillades
Balade dans les forêts de pins, Col de la Baraque, Branoux-les-Taillades dimanche 21 juin 2026.
Balade dans les forêts de pins Dimanche 21 juin, 09h00 Col de la Baraque Gard
Réservation par téléphone.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00
Col de la Baraque 30110 Lamelouze Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « natura2000galeizon@shvc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 64 »}]
Balade naturaliste à la découverte des richesses cachées du pin maritime, cet arbre mal-aimé. Découverte d’un dispositif d’étude des coléoptères forestiers. Environnement Nature