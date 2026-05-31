Balade dans les forêts de pins, Col de la Baraque, Branoux-les-Taillades

Balade dans les forêts de pins Dimanche 21 juin, 09h00 Col de la Baraque Gard

Réservation par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00

Col de la Baraque 30110 Lamelouze Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « natura2000galeizon@shvc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 64 »}]

Balade naturaliste à la découverte des richesses cachées du pin maritime, cet arbre mal-aimé. Découverte d’un dispositif d’étude des coléoptères forestiers. Environnement Nature