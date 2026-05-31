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Balade dans les forêts de pins, Col de la Baraque, Branoux-les-Taillades

Balade dans les forêts de pins, Col de la Baraque, Branoux-les-Taillades

Balade dans les forêts de pins, Col de la Baraque, Branoux-les-Taillades dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Col de la Baraque

Adresse : 30110 Lamelouze

Ville : 30110 Branoux-les-Taillades

Département : Gard

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Réservation par téléphone.

Balade dans les forêts de pins Dimanche 21 juin, 09h00 Col de la Baraque Gard

Réservation par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00

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Balade naturaliste à la découverte des richesses cachées du pin maritime, cet arbre mal-aimé. Découverte d’un dispositif d’étude des coléoptères forestiers. Environnement Nature

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