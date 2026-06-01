Les peintures de Loisirs en Marche, Salle polyvalente Maurice-Tribes, Branoux-les-Taillades

Les peintures de Loisirs en Marche 20 et 21 juin Salle polyvalente Maurice-Tribes Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Vernissage le 20 juin à 17h.

Salle polyvalente Maurice-Tribes 50 Route du Village, 30110 Branoux-les-Taillades Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 07 64 92 »}]

En collaboration avec les enfants des écoles de Branoux. Exposition Peinture