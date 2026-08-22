Balade dans les vignes et déjeuner au château les Bouysses Mercuès
dimanche 13 septembre 2026 · Mercuès
Informations pratiques
Mercuès
Balade dans les vignes et déjeuner au château les Bouysses
Mercuès Lot
Tarif : 27 – 27 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Balade dans les vignes, grosse ambiance musicale et déjeuner au château.
Balade dans les vignes, grosse ambiance musicale et déjeuner au château.
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Mercuès 46090 Lot Occitanie
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English :
A stroll through the vineyards, great live music, and lunch at the château.
L’événement Balade dans les vignes et déjeuner au château les Bouysses Mercuès a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cahors Vallée du Lot