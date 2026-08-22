Informations pratiques

Mercuès

Balade dans les vignes et déjeuner au château les Bouysses

Mercuès Lot

Tarif : 27 – 27 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Balade dans les vignes, grosse ambiance musicale et déjeuner au château.

Balade dans les vignes, grosse ambiance musicale et déjeuner au château.

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Mercuès 46090 Lot Occitanie

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English :

A stroll through the vineyards, great live music, and lunch at the château.

L’événement Balade dans les vignes et déjeuner au château les Bouysses Mercuès a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cahors Vallée du Lot