Balade dans nos jardins, Centre culturel de la Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne

Balade dans nos jardins Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Centre culturel de la Dombes Ain

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Profitez d une balade dans nos jardins à l’occasion de Rendez-Vous aux Jardins

Centre culturel de la Dombes 52 Place Saint Vincent-de-Paul, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, France Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474553346 https://www.chatillon-sur-chalaronne.fr/ma-commune/ma-ville/histoire-patrimoine Un jardin des plantes anciennes et médicinales est implanté dans la cour de cet ancien hôpital.

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©musée