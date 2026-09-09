Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Embarquement immédiat Médiathèque l’Alpha Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Embarquement immédiat

Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre de L’Alphabulleuse , cette promenade, spécialement conçue pour les familles, part à la découverte des passages secrets du quartier de l’Houmeau.

Parcours de 2.5 km.

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Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of L’Alphabulleuse, this walking tour—specially designed for families—takes you on a journey to discover the secret passages of the Houmeau neighborhood.

2.5 km route.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Embarquement immédiat Angoulême a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente