Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Embarquement immédiat Médiathèque l’Alpha Angoulême
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque l'Alpha · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Embarquement immédiat
Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre de L’Alphabulleuse , cette promenade, spécialement conçue pour les familles, part à la découverte des passages secrets du quartier de l’Houmeau.
Parcours de 2.5 km.
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Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of L’Alphabulleuse, this walking tour—specially designed for families—takes you on a journey to discover the secret passages of the Houmeau neighborhood.
2.5 km route.
L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Embarquement immédiat Angoulême a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente
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