Concert à la Guinguette d’Isis Epiq Les Jardins d’Isis Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert à la Guinguette d’Isis Epiq

Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

EPIC est un trio instrumental afro world punk qui fusionne rythmes africains, jazz et metal dans une expérience expérimentale, puissante et décalée.

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Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 05 01 28 lesjardinsdisis@gmail.com

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English :

EPIC is an instrumental Afro-world-punk trio that fuses African rhythms, jazz, and metal into an experimental, powerful, and unorthodox musical experience.

L’événement Concert à la Guinguette d’Isis Epiq Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême