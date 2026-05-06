Chasse aux histoires cachées FRAC Poitou-Charentes Angoulême
Chasse aux histoires cachées FRAC Poitou-Charentes Angoulême jeudi 27 août 2026.
Angoulême
Chasse aux histoires cachées
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Qui a vraiment tué Roland ? Qu’est-ce qu’un drapeau raconte sur ceux qui l’ont inventé ? Pourquoi les artistes mélangent-ils le vrai et le faux ? L’exposition cache des histoires et il faut savoir où chercher.
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
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English :
Who really killed Roland? What does a flag reveal about those who created it? Why do artists blur the lines between reality and fiction? The exhibition hides stories, and you have to know where to look.
L’événement Chasse aux histoires cachées Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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