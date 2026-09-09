Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les univers parallèles Place de l’Hôtel de Ville Angoulême
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les univers parallèles
Place de l’Hôtel de Ville Mairie d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 15:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, cet itinéraire cous mènera entre mémoires jardinières, rivières urbaines et patrimoine industriel.
Parcours de 7 km.
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Place de l’Hôtel de Ville Mairie d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of European Heritage Days, this walking tour will take you on a journey through historic gardens, urban rivers, and industrial heritage sites.
7-kilometer route.
L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les univers parallèles Angoulême a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente
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