Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les univers parallèles Place de l’Hôtel de Ville Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les univers parallèles

Place de l’Hôtel de Ville Mairie d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 15:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, cet itinéraire cous mènera entre mémoires jardinières, rivières urbaines et patrimoine industriel.

Parcours de 7 km.

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Place de l’Hôtel de Ville Mairie d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of European Heritage Days, this walking tour will take you on a journey through historic gardens, urban rivers, and industrial heritage sites.

7-kilometer route.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les univers parallèles Angoulême a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente