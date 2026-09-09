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Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Odyssée autour de La Nef Rue Louis Pergaud Angoulême

mercredi 7 octobre 2026 · Rue Louis Pergaud · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Rue Louis Pergaud
Adresse
La Nef
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Odyssée autour de La Nef

Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :
2026-10-07

La Nef, installée dans une ancienne poudrière en friche, est le dernier vestige d’un ensemble logistique et industriel majeur dans l’histoire d’Angoulême.
Parcours de 3.5 km.
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Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

La Nef, housed in a former, abandoned powder magazine, is the last remnant of a major logistics and industrial complex in the history of Angoulême.
3.5-km route.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Odyssée autour de La Nef Angoulême a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente

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