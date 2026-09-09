Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Odyssée autour de La Nef Rue Louis Pergaud Angoulême
mercredi 7 octobre 2026 · Rue Louis Pergaud · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Odyssée autour de La Nef
Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07 19:00:00
Date(s) :
2026-10-07
La Nef, installée dans une ancienne poudrière en friche, est le dernier vestige d’un ensemble logistique et industriel majeur dans l’histoire d’Angoulême.
Parcours de 3.5 km.
.
Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Nef, housed in a former, abandoned powder magazine, is the last remnant of a major logistics and industrial complex in the history of Angoulême.
3.5-km route.
L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Odyssée autour de La Nef Angoulême a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Conférence du mercredi Henri Coquand Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 9 septembre 2026
- Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier rue Corneille Angoulême 10 septembre 2026
- Match de rugby SAXV US Montauban Stade Chanzy Angoulême 11 septembre 2026
- Course de caisses à savon Angoulême 12 septembre 2026
- Visite guidée Cimetière de Bardines Angoulême 13 septembre 2026