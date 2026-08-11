Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-31 09:00 – 11:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

De Chantenay à Bellevue, laissez-vous conter les transformations urbaines qui ont façonné ces quartiers ! Cette balade évoquera l’habitat social et ouvrier du début du 20e siècle jusqu’aux grands ensembles des années 1960, en passant par des exemples d’habitats individuels. Visite proposée par Valérian Dénéchaud, médiateur du patrimoine à l’association Vous êtes ici, et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h30 pour 4 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-de-chantenay-a-bellevue-un-siecle-dhistoire-urbaine-1



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