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Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

lundi 31 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-31 09:00 – 11:30
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

De Chantenay à Bellevue, laissez-vous conter les transformations urbaines qui ont façonné ces quartiers ! Cette balade évoquera l’habitat social et ouvrier du début du 20e siècle jusqu’aux grands ensembles des années 1960, en passant par des exemples d’habitats individuels. Visite proposée par Valérian Dénéchaud, médiateur du patrimoine à l’association Vous êtes ici, et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h30 pour 4 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-de-chantenay-a-bellevue-un-siecle-dhistoire-urbaine-1


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