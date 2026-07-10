UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

mercredi 12 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Marchez dans les pas de Lydie à la découverte des quartiers Chêne-des-Anglais et Bout-des-Pavés ! Laissez-vous conter l’histoire de la cité d’urgence dite de l’abbé Pierre, du lotissement des policiers jusqu’à la construction des cités des années 1970. Au cœur de l’été, profitez d’une bouffée d’air au parc de l’Amande, le poumon vert du quartier, et découvrez les aménagements en cours dans ce secteur en pleine transformation. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des HéronsJauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-du-chene-des-anglais-et-au-bout-des-paves


Afficher la carte du lieu Direction du patrimoine et de l’archéologie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)