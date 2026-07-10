Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Marchez dans les pas de Lydie à la découverte des quartiers Chêne-des-Anglais et Bout-des-Pavés ! Laissez-vous conter l’histoire de la cité d’urgence dite de l’abbé Pierre, du lotissement des policiers jusqu’à la construction des cités des années 1970. Au cœur de l’été, profitez d’une bouffée d’air au parc de l’Amande, le poumon vert du quartier, et découvrez les aménagements en cours dans ce secteur en pleine transformation. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des HéronsJauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-du-chene-des-anglais-et-au-bout-des-paves



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