Balade « Du Chêne-des-Anglais au Bout-des-Pavés » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
mercredi 12 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Marchez dans les pas de Lydie à la découverte des quartiers Chêne-des-Anglais et Bout-des-Pavés ! Laissez-vous conter l’histoire de la cité d’urgence dite de l’abbé Pierre, du lotissement des policiers jusqu’à la construction des cités des années 1970. Au cœur de l’été, profitez d’une bouffée d’air au parc de l’Amande, le poumon vert du quartier, et découvrez les aménagements en cours dans ce secteur en pleine transformation. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des HéronsJauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2,5 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-du-chene-des-anglais-et-au-bout-des-paves
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