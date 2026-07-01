Balade de la « Ville-en-boîte »., Place Bouhier, Nantes

Informations pratiques

Balade de la « Ville-en-boîte ». Samedi 19 septembre, 10h30 Place Bouhier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcours de 2 à 3 km dans le quartier de la Ville en Bois avec histoires et commentaires sur plusieurs lieux liés à l’histoire de la conserve nantaise. Avec D. Coutant et la Conserve des Salorges à la Lune

Place Bouhier Place Bouhier, 44000 Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire https://conserverie-patrimoine.fr Un titre emprunté à la rue de la ville-en-bois, qui est au cœur de cette balade donnant un aperçu de l’histoire des débuts de la conserve avant l’époque des Amieux, Cassegrain et Saupiquet… Proche station « chantiers navals »

Parcours de 2 à 3 km dans le quartier de la Ville en Bois avec histoires et commentaires sur plusieurs lieux liés à l’histoire de la conserve nantaise. Avec D. Coutant et la Conserve des Salorges à…

© Archives Départementales 44. Plan de la ville de Nantes de 1918 dressé par Justin Vincent. Fond de carte. Informations La Conserve des Salorges à La Lune