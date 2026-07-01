Balade de la « Ville-en-boîte »., Place Bouhier, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Place Bouhier · Nantes
Informations pratiques
Balade de la « Ville-en-boîte ». Samedi 19 septembre, 10h30 Place Bouhier Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Parcours de 2 à 3 km dans le quartier de la Ville en Bois avec histoires et commentaires sur plusieurs lieux liés à l’histoire de la conserve nantaise. Avec D. Coutant et la Conserve des Salorges à la Lune
Place Bouhier Place Bouhier, 44000 Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire https://conserverie-patrimoine.fr Un titre emprunté à la rue de la ville-en-bois, qui est au cœur de cette balade donnant un aperçu de l’histoire des débuts de la conserve avant l’époque des Amieux, Cassegrain et Saupiquet… Proche station « chantiers navals »
Parcours de 2 à 3 km dans le quartier de la Ville en Bois avec histoires et commentaires sur plusieurs lieux liés à l’histoire de la conserve nantaise. Avec D. Coutant et la Conserve des Salorges à…
© Archives Départementales 44. Plan de la ville de Nantes de 1918 dressé par Justin Vincent. Fond de carte. Informations La Conserve des Salorges à La Lune
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026
- Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes 2 juillet 2026
- Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 2 juillet 2026
- Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes 2 juillet 2026
- Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes 2 juillet 2026