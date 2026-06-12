Igé

Balade de l’été Destination Canada à Igé

Eglise Igé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Destination Canada

Au XVIIe siècle, le Perche devient un important foyer d’émigration vers la Nouvelle-France. Le village d’Igé fait partie de ceux qui fournirent de nombreux colons partis tenter l’aventure au Canada. Cette balade vous invite à découvrir leur épopée, leurs motivations et leurs conditions de vie en Nouvelle-France.

Longueur 6 km

Rendez-vous à 19h place de l’église

Tarif 3,50€ gratuit 12 ans

Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .

Eglise Igé 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

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English : Balade de l’été Destination Canada à Igé

L’événement Balade de l’été Destination Canada à Igé Igé a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand