Balade de l’été Du filon au filet à La Perrière Belforêt-en-Perche
Balade de l’été Du filon au filet à La Perrière Belforêt-en-Perche vendredi 14 août 2026.
Belforêt-en-Perche
Balade de l’été Du filon au filet à La Perrière
Grande Place de La Perrière Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Du filon au filet
Si la pierre et son extraction ont marqué l’histoire de ce village percheron, au point de lui donner son nom, c’est la finesse du savoir-faire autour du filet brodé et perlé qui lui assura sa renommée au début du XXe siècle.
Cette balade retrace l’histoire de ces activités qui ont façonné le village, son économie et la vie de ses habitants.
Longueur 3 km
Rendez-vous à 19h Grande Place de La Perrière
Tarif 3,50€ gratuit 12 ans
Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .
Grande Place de La Perrière Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr
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English : Balade de l’été Du filon au filet à La Perrière
L’événement Balade de l’été Du filon au filet à La Perrière Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand
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