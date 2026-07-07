Informations pratiques

Locquirec

Balade de l’Hoper-Noz

Kerboulic Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-08-04 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Chaque mardi de l’été, partez du Château d’Eau de Kerboulic pour une balade dans les chemins et sous-bois de Locquirec. Une balade de deux heures maximum, ponctuée d’anecdotes et de petites histoires aux alentours de Kerboulic.

Ces sorties sont organisées par le Comité de Jumelage Locquirec-Drumshanbo et les Ramoneurs de Ribinou.

Sur réservation uniquement. .

Kerboulic Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 12 59 82 30

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English :

L’événement Balade de l’Hoper-Noz Locquirec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BAIE DE MORLAIX