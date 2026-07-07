Balade de l’Hoper-Noz Locquirec
mardi 7 juillet 2026 · Locquirec
Informations pratiques
Locquirec
Balade de l’Hoper-Noz
Kerboulic Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-08-04 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Chaque mardi de l’été, partez du Château d’Eau de Kerboulic pour une balade dans les chemins et sous-bois de Locquirec. Une balade de deux heures maximum, ponctuée d’anecdotes et de petites histoires aux alentours de Kerboulic.
Ces sorties sont organisées par le Comité de Jumelage Locquirec-Drumshanbo et les Ramoneurs de Ribinou.
Sur réservation uniquement. .
Kerboulic Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 12 59 82 30
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English :
L’événement Balade de l’Hoper-Noz Locquirec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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