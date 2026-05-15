Le Petit Festival #17 L’oreille d’Henriette Rue de l’Église Locquirec

Locquirec

Le Petit Festival #17 L’oreille d’Henriette

Rue de l’Église Eglise Saint-Jacques Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert proposé dans le cadre de la 17è édition du Petit Festival de Son ar Mein.

En 1644, la reine Henriette-Marie fuit l’Angleterre pour la France. Elle laisse sa fille derrière elle, encore au berceau, Henriette-Anne. Elles se retrouveront bien des années plus tard.

Les vies de ces deux femmes se répondent à distance mêmes blessures, mêmes fidélités, et pourtant, entre elles, le silence d’une séparation première, sans échange ni parole entendue. Tout semble pourtant les rapprocher, jusqu’à leur nom même, mais le temps et l’histoire les maintiennent séparées. Les lettres entendues entre les pièces (inspirés de sources historiques) sont comme en attente d’un destin jamais advenu. La musique, elle, franchit les frontières.

Henriette-Anne jouait de la guitare et du clavecin. C’est grâce à sa mère Henriette-Marie que la culture du masque (forme d’opéra anglais) a rayonné en Europe. Des pièces de Étienne Richard, Nicholas Lanier, Chambonnières, Francesco Corbetta (le Tombeau et la Sarabande pour Madame d’Orléans) et Tu crois, ô beau soleil , composée par Louis XIII, frère de Henriette-Marie.

Une création pour clavecin & voix de Ayumi Nakagawa (musique et travail d’archives). .

Rue de l’Église Eglise Saint-Jacques Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English : Le Petit Festival #17 L’oreille d’Henriette

L’événement Le Petit Festival #17 L’oreille d’Henriette Locquirec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX