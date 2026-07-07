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AGENDA · Le Teich

Balade découverte au bord de la Leyre Relais nature Le Teich

mardi 7 juillet 2026 · Relais nature · Le Teich

Balade découverte au bord de la Leyre Relais nature Le Teich

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Relais nature
Adresse
Avenue de Lamothe
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Teich

Balade découverte au bord de la Leyre

Relais nature Avenue de Lamothe Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-10-04

Partez pour une balade au bord de la Leyre en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne ! Corridor de feuillus au sein du massif de pins, les mystères de la forêt galerie vous seront dévoilés au rythme sonore de la Leyre .   .

Relais nature Avenue de Lamothe Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33  maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Balade découverte au bord de la Leyre

L’événement Balade découverte au bord de la Leyre Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich

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