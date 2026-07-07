Balade découverte au bord de la Leyre Relais nature Le Teich
mardi 7 juillet 2026 · Relais nature · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Balade découverte au bord de la Leyre
Relais nature Avenue de Lamothe Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-10-04
Partez pour une balade au bord de la Leyre en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne ! Corridor de feuillus au sein du massif de pins, les mystères de la forêt galerie vous seront dévoilés au rythme sonore de la Leyre . .
Relais nature Avenue de Lamothe Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Balade découverte au bord de la Leyre
L’événement Balade découverte au bord de la Leyre Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich
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