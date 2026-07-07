Balade découverte au bord de la Leyre Relais nature Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Balade découverte au bord de la Leyre

Relais nature Avenue de Lamothe Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-10-04

Partez pour une balade au bord de la Leyre en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne ! Corridor de feuillus au sein du massif de pins, les mystères de la forêt galerie vous seront dévoilés au rythme sonore de la Leyre . .

Relais nature Avenue de Lamothe Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Balade découverte au bord de la Leyre

L’événement Balade découverte au bord de la Leyre Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Le Teich