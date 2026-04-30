BALADE DÉCOUVERTE de la SCIC BAINS d’Énergies Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

BALADE DÉCOUVERTE de la SCIC BAINS d’Énergies

Bains-les-Bains 3 Av. André-Demazure La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , la SCIC Bains d’Énergies vous propose de visiter sa centrale photovoltaïque et de découvrir le parcours le long du canal d’alimentation de la future turbine hydroélectrique, entre la Tréfilerie et le Moulin au Bois. L’occasion de découvrir lors d’une visite commentée le site et d’en apprendre davantage sur les activités de la SCIC Bains d’Energies . Gratuit sur inscription.Tout public

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Bains-les-Bains 3 Av. André-Demazure La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

As part of the %D4 les Bains! Festival, SCIC Bains d’Énergies invites you to tour its solar power plant and explore the route along the feed canal for the future hydroelectric turbine, between La Tréfilerie and Le Moulin au Bois. This is an opportunity to explore the site during a guided tour and learn more about the activities of SCIC Bains d’Energies. Free with registration.

L’événement BALADE DÉCOUVERTE de la SCIC BAINS d’Énergies La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION