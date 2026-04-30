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AGENDA · La Vôge-les-Bains

Randonnée et soirée Barbecue La Vôge-les-Bains

samedi 8 août 2026 · La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Ancienne ecole de la Forge de Thunimont
Ville
88240 La Vôge-les-Bains
Département
Vosges
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

La Vôge-les-Bains

Randonnée et soirée Barbecue

Ancienne ecole de la Forge de Thunimont La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le Club Vosgien de la Vôge organise une randonnée suivi d’un barbecue ouvert à tous !
C’est l’occasion de venir à leur rencontre.
Au programme une petite randonnée (non obligatoire) de 8 km départ 15h00, suivie d’un barbecue gourmand à 19h00 et d’une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.
Inscription obligatoire pour le BarbecueTout public
18  .

Ancienne ecole de la Forge de Thunimont La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 25 20 00 60  clubvosgiendelavoge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club Vosgien de la V%F4ge is organizing a hike followed by a barbecue open to %E0 everyone!
This is a great opportunity to come %E0 meet them.
On the agenda: a short hike%(optional) starting at 3:00 p.m., followed by a gourmet barbecue at 7:00 p.m. and an evening filled with camaraderie, sharing, and good cheer.
Registration is required for the barbecue

L’événement Randonnée et soirée Barbecue La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-20 par OT EPINAL ET SA REGION

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