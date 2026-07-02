Exposition photo les trésors cachés des Vosges La Vôge-les-Bains
mercredi 2 septembre 2026 · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Exposition photo les trésors cachés des Vosges
5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 00:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-02
Hervé Parmentelat est naturaliste, auteur, conférencier et photographe amateur. Mais avant toute chose, fervent défenseur de la nature sous toutes ses formes…
Venez découvrir, à travers son regard acéré, les trésors cachés de la nature ceux que l’on ne voit pas au premier coup d’oeil.
Tout public entrée libreAdultes
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5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22
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English :
Hervé Parmentelat is a naturalist, author, lecturer, and amateur photographer. But above all, he is a passionate advocate for nature in all its forms…
Come discover, through his keen eye, nature’s hidden treasures: those that aren’t visible at first glance.
Open to all ages; free admission
L’événement Exposition photo les trésors cachés des Vosges La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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