Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Exposition photo les trésors cachés des Vosges

5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 00:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-02

Hervé Parmentelat est naturaliste, auteur, conférencier et photographe amateur. Mais avant toute chose, fervent défenseur de la nature sous toutes ses formes…

Venez découvrir, à travers son regard acéré, les trésors cachés de la nature ceux que l’on ne voit pas au premier coup d’oeil.

Tout public entrée libreAdultes

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5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22

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English :

Hervé Parmentelat is a naturalist, author, lecturer, and amateur photographer. But above all, he is a passionate advocate for nature in all its forms…

Come discover, through his keen eye, nature’s hidden treasures: those that aren’t visible at first glance.

Open to all ages; free admission

L’événement Exposition photo les trésors cachés des Vosges La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION