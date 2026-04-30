Exposition PHOTO Les Trésors Cachés des Vosges Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains
mercredi 2 septembre 2026 · Bains-les-Bains · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Exposition PHOTO Les Trésors Cachés des Vosges
Bains-les-Bains 5 Rue Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-02
Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , Hervé Parmentelat, naturaliste, auteur, conférencier et photographe amateur, partage sa passion de la nature. Cette exposition propose une immersion dans la nature vosgienne la plus discrète, révélant ses trésors cachés, de la petite orchidée à la chouette de Tengmalm. Entrée Libre.Tout public
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Bains-les-Bains 5 Rue Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75
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English :
As part of the %D4 les Bains! Festival, Hervé Parmentelat—a naturalist, author, lecturer, and amateur photographer—shares his passion for nature. This exhibition offers an immersive experience into the most unassuming aspects of the Vosges’ natural world, revealing its hidden treasures, from the tiny orchid to the Tengmalm’s owl. Free admission.
L’événement Exposition PHOTO Les Trésors Cachés des Vosges La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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