FESTIVAL Ô LES BAINS! 2026 La Vôge-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
FESTIVAL Ô LES BAINS! 2026
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
Ô LES BAINS ! 2026 Festival Nature, Culture & Découvertes
Vendredi 11 & Samedi 12 septembre 2026 La Vôge-les-Bains (Bains-les-Bains, Harsault et Hautmougey)
Deux jours de spectacles, concerts, balades, découvertes patrimoniales, animations familiales, nature, artisanat, sciences et cinéma en plein air.
Entrée libre et gratuite
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
14h00 Visite guidée des Thermes
Lieu Thermes de Bains-les-Bains
14h30 Visite guidée de la Féculerie du Moulin Gentrey
Lieu Moulin Gentrey
15h00 Visite guidée des Thermes
Lieu Thermes de Bains-les-Bains
15h00 Spectacle Avis Machina Compagnie Eutrapelia
Spectacle tout public mêlant science, inventions et rêve de voler.
Lieu Salle Marie-Benoist
17h00 Atelier Photochimie Les Petits Débrouillards
Expériences autour de la lumière et du soleil.
Lieu Médiathèque de Bains-les-Bains
17h30 Sortie Sylvothérapie
Lieu Départ Office de Tourisme
20h30 Cinéma sous les étoiles Projection du film Un P’Tit Truc en Plus
Lieu Place de la Fête Harsault
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
10h00 Balade Nature SCIC Bains d’Énergies
Balade ponctuée de pauses de relaxation sonore.
Lieu Moulin aux Bois
10h30 Balade patrimoniale des Amis du Vieux Fontenoy
Lieu Départ Office de Tourisme
11h00 Spectacle familial Jahoda Compagnie Tout Possible
Lieu Salle Marie-Benoist
14h00 Ouverture du Village des Artisans & Producteurs
Lieu Place de la Fête
14h00 à 17h00 Médiathèque Plein Air
Lieu Place de la Fête
14h00 Concert de Thierry Chapelle
Lieu Mairie de Hautmougey
14h00 Animations foraines
Lieu Place de la Fête
14h30 Conférence Les Vosges vivantes et sauvages par Hervé Parmentelat
Lieu Médiathèque de Bains-les-Bains (2e étage de l’Esprit Libre)
14h30 Visite guidée de la Féculerie du Moulin Gentrey
Lieu Moulin Gentrey
À partir de 14h00 Stand Nichoir Kertère
Lieu Moulin aux Bois
16h00 Spectacle Wouou Houou ! Compagnie Le Crieur
Lieu Place de la Fête
17h30 Mot d’ouverture de Monsieur le Maire
Lieu Place de la Fête
18h00 Concert de La Balnéenne (Harmonie du Val de Vôge)
Lieu Place de la Fête
18h00 Sortie Sylvothérapie
Lieu Départ Office de Tourisme
19h00 Concert de Jasoil (Jazz)
Lieu Place de la Fête
21h00 Concert d’Emily Christy (Variété française)
Lieu Place de la Fête
22h00 Nuit des Étoiles
Observation du ciel nocturne.
Lieu Place de la Fête
22h15 Concert de Sonia Roussey & Noizy Birdz (Pop-Rock)
Lieu Place de la Fête
Exposition
L’exposition photographique d’Hervé Parmentelat est visible tout au long du mois de septembre dans le hall de l’Espace Libre.
Un festival pour toute la famille
Spectacles Concerts Nature Bien-être Cinéma en plein air Patrimoine Artisans & producteurs Ateliers scientifiques Observation des étoiles.
Venez célébrer la culture, la nature et l’art de vivre à La Vôge-les-Bains !Tout public
0 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60
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English :
%D4 LES BAINS! 2026 Nature, Culture & Discovery Festival
Friday, September 11 & Saturday, September 12, 2026 La V%F4ge-les-Bains (Bains-les-Bains, Harsault, and Hautmougey)
Two days of shows, concerts, walks, heritage tours, family activities, nature, crafts, science, and outdoor movies.
Free admission
FRIDAY, SEPTEMBER 11
2:00 p.m. Guided tour of the thermal baths
Location: Bains-les-Bains Thermal Baths
2:30 p.m. Guided tour of the Féculerie du Moulin Gentrey
Location: Moulin Gentrey
3:00 p.m. Guided tour of the thermal baths
Location: Bains-les-Bains Thermal Baths
3:00 p.m. “Avis Machina” Show Eutrapelia Company
A show for all ages combining science, inventions, and the dream of flying.
Location: Salle Marie-Benoist
5:00 PM “Photochemistry” Workshop Les Petits Debrouillards
Experiments exploring light and the sun.
Location: Bains-les-Bains Media Library
5:30 PM Forest Therapy Outing
Location: Departure from the Tourist Office
8:30 PM Movie Under the Stars Screening of the film “Un P’Tit Truc en Plus”
Location: Place de la Fête Harsault
SATURDAY, SEPTEMBER 12
10:00 a.m. Nature Walk with SCIC Bains d’Énergies
A walk punctuated by breaks for sound relaxation.
Location: Moulin aux Bois
10:30 a.m. Heritage Walk with the Friends of Old Fontenoy
Location: Departure from the Tourist Office
11:00 a.m. Family Show “Jahoda” Tout Possible Theater Company
Location: Salle Marie-Benoist
2:00 PM Opening of the Artisans & Producers Village
Location: Place de la Fête
2:00 PM 5:00 PM Outdoor Media Center
Location: Place de la Fête
2:00 p.m. Concert by Thierry Chapelle
Location: Hautmougey Town Hall
2:00 p.m. Fairground Attractions
Location: Place de la F%EAte
2:30 p.m. Lecture “The Lively and Wild Vosges” by Hervé Parmentelat
Location: Bains-les-Bains Media Library (2nd floor of L’Esprit Libre)
2:30 p.m. Guided tour of the Féculerie du Moulin Gentrey
Location: Moulin Gentrey
Starting at 2:00 p.m. “Nichoir Kertère” booth
Location: Moulin aux Bois
4:00 p.m. “Wouou Houou!” performance Le Crieur Theater Company
Location: Place de la Fête
5:30 p.m. Opening remarks by the Mayor
Location: Place de la Fête
6:00 p.m. Concert by La Baln%E9enne (Harmonie du Val de V%F4ge)
Location: Place de la F%EAte
6:00 p.m. Forest Therapy Walk
Location: Departure from the Tourist Office
7:00 PM Concert by Jasoil (Jazz)
Location: Place de la F%EAte
9:00 PM Concert by Emily Christy (French Variety)
Location: Place de la F%EAte
10:00 PM Night of the Stars
Stargazing.
Location: Place de la Fête
10:15 PM Concert by Sonia Roussey & Noizy Birdz (Pop-Rock)
Location: Place de la Fête
Exhibition
Hervé Parmentelat’s photography exhibition is on display throughout September in the Espace Libre lobby.
A festival for the whole family
Shows Concerts Nature Wellness Outdoor cinema Heritage Artisans & producers Science workshops Stargazing.
Come celebrate culture, nature, and the art of living in La Voge-les-Bains!
L’événement FESTIVAL Ô LES BAINS! 2026 La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par OT EPINAL ET SA REGION
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