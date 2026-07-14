Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

FESTIVAL Ô LES BAINS! 2026

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Ô LES BAINS ! 2026 Festival Nature, Culture & Découvertes

Vendredi 11 & Samedi 12 septembre 2026 La Vôge-les-Bains (Bains-les-Bains, Harsault et Hautmougey)

Deux jours de spectacles, concerts, balades, découvertes patrimoniales, animations familiales, nature, artisanat, sciences et cinéma en plein air.

Entrée libre et gratuite

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

14h00 Visite guidée des Thermes

Lieu Thermes de Bains-les-Bains

14h30 Visite guidée de la Féculerie du Moulin Gentrey

Lieu Moulin Gentrey

15h00 Visite guidée des Thermes

Lieu Thermes de Bains-les-Bains

15h00 Spectacle Avis Machina Compagnie Eutrapelia

Spectacle tout public mêlant science, inventions et rêve de voler.

Lieu Salle Marie-Benoist

17h00 Atelier Photochimie Les Petits Débrouillards

Expériences autour de la lumière et du soleil.

Lieu Médiathèque de Bains-les-Bains

17h30 Sortie Sylvothérapie

Lieu Départ Office de Tourisme

20h30 Cinéma sous les étoiles Projection du film Un P’Tit Truc en Plus

Lieu Place de la Fête Harsault

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

10h00 Balade Nature SCIC Bains d’Énergies

Balade ponctuée de pauses de relaxation sonore.

Lieu Moulin aux Bois

10h30 Balade patrimoniale des Amis du Vieux Fontenoy

Lieu Départ Office de Tourisme

11h00 Spectacle familial Jahoda Compagnie Tout Possible

Lieu Salle Marie-Benoist

14h00 Ouverture du Village des Artisans & Producteurs

Lieu Place de la Fête

14h00 à 17h00 Médiathèque Plein Air

Lieu Place de la Fête

14h00 Concert de Thierry Chapelle

Lieu Mairie de Hautmougey

14h00 Animations foraines

Lieu Place de la Fête

14h30 Conférence Les Vosges vivantes et sauvages par Hervé Parmentelat

Lieu Médiathèque de Bains-les-Bains (2e étage de l’Esprit Libre)

14h30 Visite guidée de la Féculerie du Moulin Gentrey

Lieu Moulin Gentrey

À partir de 14h00 Stand Nichoir Kertère

Lieu Moulin aux Bois

16h00 Spectacle Wouou Houou ! Compagnie Le Crieur

Lieu Place de la Fête

17h30 Mot d’ouverture de Monsieur le Maire

Lieu Place de la Fête

18h00 Concert de La Balnéenne (Harmonie du Val de Vôge)

Lieu Place de la Fête

18h00 Sortie Sylvothérapie

Lieu Départ Office de Tourisme

19h00 Concert de Jasoil (Jazz)

Lieu Place de la Fête

21h00 Concert d’Emily Christy (Variété française)

Lieu Place de la Fête

22h00 Nuit des Étoiles

Observation du ciel nocturne.

Lieu Place de la Fête

22h15 Concert de Sonia Roussey & Noizy Birdz (Pop-Rock)

Lieu Place de la Fête

Exposition

L’exposition photographique d’Hervé Parmentelat est visible tout au long du mois de septembre dans le hall de l’Espace Libre.

Un festival pour toute la famille

Spectacles Concerts Nature Bien-être Cinéma en plein air Patrimoine Artisans & producteurs Ateliers scientifiques Observation des étoiles.

Venez célébrer la culture, la nature et l’art de vivre à La Vôge-les-Bains !Tout public

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La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60

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English :

%D4 LES BAINS! 2026 Nature, Culture & Discovery Festival

Friday, September 11 & Saturday, September 12, 2026 La V%F4ge-les-Bains (Bains-les-Bains, Harsault, and Hautmougey)

Two days of shows, concerts, walks, heritage tours, family activities, nature, crafts, science, and outdoor movies.

Free admission

FRIDAY, SEPTEMBER 11

2:00 p.m. Guided tour of the thermal baths

Location: Bains-les-Bains Thermal Baths

2:30 p.m. Guided tour of the Féculerie du Moulin Gentrey

Location: Moulin Gentrey

3:00 p.m. Guided tour of the thermal baths

Location: Bains-les-Bains Thermal Baths

3:00 p.m. “Avis Machina” Show Eutrapelia Company

A show for all ages combining science, inventions, and the dream of flying.

Location: Salle Marie-Benoist

5:00 PM “Photochemistry” Workshop Les Petits Debrouillards

Experiments exploring light and the sun.

Location: Bains-les-Bains Media Library

5:30 PM Forest Therapy Outing

Location: Departure from the Tourist Office

8:30 PM Movie Under the Stars Screening of the film “Un P’Tit Truc en Plus”

Location: Place de la Fête Harsault

SATURDAY, SEPTEMBER 12

10:00 a.m. Nature Walk with SCIC Bains d’Énergies

A walk punctuated by breaks for sound relaxation.

Location: Moulin aux Bois

10:30 a.m. Heritage Walk with the Friends of Old Fontenoy

Location: Departure from the Tourist Office

11:00 a.m. Family Show “Jahoda” Tout Possible Theater Company

Location: Salle Marie-Benoist

2:00 PM Opening of the Artisans & Producers Village

Location: Place de la Fête

2:00 PM 5:00 PM Outdoor Media Center

Location: Place de la Fête

2:00 p.m. Concert by Thierry Chapelle

Location: Hautmougey Town Hall

2:00 p.m. Fairground Attractions

Location: Place de la F%EAte

2:30 p.m. Lecture “The Lively and Wild Vosges” by Hervé Parmentelat

Location: Bains-les-Bains Media Library (2nd floor of L’Esprit Libre)

2:30 p.m. Guided tour of the Féculerie du Moulin Gentrey

Location: Moulin Gentrey

Starting at 2:00 p.m. “Nichoir Kertère” booth

Location: Moulin aux Bois

4:00 p.m. “Wouou Houou!” performance Le Crieur Theater Company

Location: Place de la Fête

5:30 p.m. Opening remarks by the Mayor

Location: Place de la Fête

6:00 p.m. Concert by La Baln%E9enne (Harmonie du Val de V%F4ge)

Location: Place de la F%EAte

6:00 p.m. Forest Therapy Walk

Location: Departure from the Tourist Office

7:00 PM Concert by Jasoil (Jazz)

Location: Place de la F%EAte

9:00 PM Concert by Emily Christy (French Variety)

Location: Place de la F%EAte

10:00 PM Night of the Stars

Stargazing.

Location: Place de la Fête

10:15 PM Concert by Sonia Roussey & Noizy Birdz (Pop-Rock)

Location: Place de la Fête

Exhibition

Hervé Parmentelat’s photography exhibition is on display throughout September in the Espace Libre lobby.

A festival for the whole family

Shows Concerts Nature Wellness Outdoor cinema Heritage Artisans & producers Science workshops Stargazing.

Come celebrate culture, nature, and the art of living in La Voge-les-Bains!

L’événement FESTIVAL Ô LES BAINS! 2026 La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par OT EPINAL ET SA REGION