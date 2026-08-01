Atelier d’écriture Bruno Hayotte à la Manufacture Royale Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Atelier d’écriture Bruno Hayotte à la Manufacture Royale

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez jouer et jongler avec les mots ! Venez les apprivoiser ! Faites-les rire et s’émouvoir ! Surprenez-vous par vos capacités à rédiger toutes sortes d’écrits à lire, à chanter, à partager.

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes désireuses de (re)découvrir le plaisir d’écrire. Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience ou des connaissances littéraires, l’envie d’écrire suffit.

Avec les conseils de l’animateur, à l’aide de jeux sur les mots, sur leur forme, leur sonorité, voyageant entre réel et imaginaire, chacun pourra ainsi s’exprimer et trouver dans la langue écrite un support complice à l’expression, dans la bienveillance, l’absence de tout jugement, l’écoute et le respect de chacun.

(Se munir de feuilles de papier ou d’un cahier, ainsi que d’un stylo)

Attention ! Le nombre d’inscrits est limité à 8 personnes Inscription à l’Office de Tourisme

Une contribution financière sera appréciée, laissée au libre choix des participants.Tout public

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Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

Come play and juggle with words! Come get to know them! Make them laugh and be moved! Surprise yourself with your ability to write all kinds of pieces to read, sing, and share.

This workshop is for anyone who wants to (re)discover the joy of writing. No prior experience or literary knowledge is necessary—all you need is the desire to write.

With guidance from the facilitator and through word games focusing on form and sound, traveling between reality and imagination, everyone will be able to express themselves and find in the written word a supportive medium for self-expression, in an atmosphere of kindness, non-judgment, active listening, and mutual respect.

(Please bring sheets of paper or a notebook, as well as a pen)

Please note! Registration is limited to 8 people. Sign up at the Tourist Office.

A financial contribution would be appreciated, at the participants’ discretion.

L’événement Atelier d’écriture Bruno Hayotte à la Manufacture Royale La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OT EPINAL ET SA REGION