Le marché d’artistes et d’artisans Harsault La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Le marché d’artistes et d’artisans

Harsault 1200 Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez découvrir les créations des artisans de notre territoire dans une ambiance bucolique en bord de rivière

Vous pourrez également profiter du musée de l’ancienne féculerie pour mieux comprendre pourquoi cette industrie s’est développée si rapidement sur le territoire et suivre les étapes de fabrication de cet or blanc qu’était la fécule autrefois.

Rafraichissement et petite restauration sur placeTout public

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Harsault 1200 Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 7 68 19 01 60

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English :

Come and discover the creations of our local craftsmen in a bucolic riverside setting

You can also visit the museum of the old starch factory to understand why this industry developed so rapidly in the area, and to follow the stages in the manufacture of the white gold that was starch in the past.

Refreshments and snacks on site

L’événement Le marché d’artistes et d’artisans La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION