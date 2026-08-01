Soirée Eclipse solaire conviviale Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Soirée Eclipse solaire conviviale

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

La Manufacture Royale vous invite à vivre une éclipse solaire dans des conditions privilégiées.

Dès la fin d’après-midi, à 18h00 conférence d’un passionné d’Astronomie puis à partir de 19h00 observation sur écran géant pour plus de confort visuel.

Lunette d’observation à vendre sur place.

Et enfin à partir de 20h30 pause gourmande et conviviale sur réservation.Tout public

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Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 31 32 87 manufacture-royale@orange.fr

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English :

The Royal Manufactory invites you to experience a solar eclipse under exceptional conditions.

Starting in the late afternoon, at 6:00 p.m., there will be a talk by an astronomy enthusiast, followed by viewing on a giant screen starting at 7:00 p.m. for greater visual comfort.

Telescopes will be available for purchase on site.

And finally, starting at 8:30 p.m., enjoy a delicious and convivial snack—reservations required.

L’événement Soirée Eclipse solaire conviviale La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION